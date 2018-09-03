«Берите вашу нефть, что только делать с этим будете? — «Будем торговать»

«7 дней»: от празднования Дня республики до нового учебного года

Фото: Михаил Козловский

Предыдущая неделя оказалась для татарстанцев богатой на праздники и памятные даты. Так, 100-летие отпраздновал поселок Юдино, 30 августа традиционно отмечали День Республики Татарстан, а в День знаний стартовал новый учебный год. Об этом и не только шла речь в еженедельной информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей на канале ТНВ. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Значение суверенитета Татарстана

30 августа татарстанцы отметили День Республики. 28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Документ подписал председатель Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимер Шаймиев — будущий первый президент РТ. С тех пор дата стала особенной для всех жителей Татарстана.

Это было романтическое время, говорит народный депутат верховного Совета РТ, ныне пенсионер Фандас Сафиуллин. Каждый год именно 30 августа он совершает свои, как сам говорит, ритуальные прогулки по местам боевой молодости. Боевой, потому как страсти кипели тогда в 90-е не только на улицах, площадях Казани, но и внутри самого парламента. Именно Фандасу Сафиуллину члены комиссии Верховного Совета доверили зачитать текст исторической Декларации о государственном суверенитете Татарстана.

Ошибается тот, кто думает, что обретение республикой своей государственности стало подарком судьбы. Или проявлением слабости федерального центра. Москва давно знала об устремлениях Татарстана к новому статусу. Знали там и о настроениях среди местных жителей. Татарстан объективно и справедливо претендовал сначала на статус союзной республики, затем, после развала СССР, — на новые отношения внутри самой России. О полном разрыве связей с Российской Федерацией власти Татарстана не заявляли. Но доказывали решительно и аргументированно, что статус автономной Татарии в составе России точно не отвечал новым вызовам времени.

28 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Документ подписал председатель Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимер Шаймиев — будущий первый президент РТ. Фото Михаила Козловского



— Под Россией мы понимали СССР. И никакой выход отсюда не предусматривался, только повышение статуса. Но черная пропаганда, к сожалению, это представила общественности, как отделение, — вспоминает Фандас Сафиуллин.

Объективно и по справедливости у Татарстана на тот период были все веские юридические доводы, чтобы заявить о своей большей самостоятельности. К тому же Россия уже объявила о своей независимости, приняв собственную Декларацию о государственном суверенитете в июне 1990 года.

— Татарстан, видимо, руководствовался словами французских студентов, которые говорили: «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Вот Татарстан и требовал невозможного, — отметил политолог Владимир Беляев.

Нашим адекватным ответом должна была стать взвешенная, но решительная позиция на переговорах с Москвой. Руководство республики во главе с первым президентом Минтимером Шаймиевым призвало на помощь лучшие интеллектуальные силы Татарстана.

Ученый-историк Индус Тагиров вспоминает, что в этих спорах главными доводами республики стали опора на волю и настроения людей, здравый смысл и безупречная юридическая база. Позиция Татарстана основывалась на международном опыте и на документах самой Российской Федерации, той же Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая вошла в первую Конституцию России.

Все 90-е годы Татарстан в непростой борьбе последовательно и поэтапно выстраивал собственную модель государственного суверенитета. Декларация, референдум о независимом статусе, собственная Конституция и снова сложные переговоры о полномочиях и экономическом наполнении суверенитета.

Индус Тагиров: «Гайдар говорит: «Берите вашу гнилую нефтяную промышленность, берите вашу нефть. Что только будете делать с этим?». Тут мне Мухаммат Галлямович (Мухаммат Сабиров — премьер-министр Татарстана, — прим. ред.) и пришел на помощь. «Будем торговать», — сказал он. Гайдар ему: «С кем?». Сабиров: «С вами, как при Казанском ханстве». Фото Романа Хасаева

— Гайдар говорит: «Берите вашу гнилую нефтяную промышленность, берите вашу нефть. Что только будете делать с этим?». Тут мне Мухаммат Галлямович (Мухаммат Сабиров — премьер-министр Татарстана, — прим. ред.) и пришел на помощь. «Будем торговать», — сказал он. Гайдар ему: «С кем?». Сабиров: «С вами, как при Казанском ханстве». Все засмеялись, конечно. В результате мы приехали из Москвы с признанием нашей собственности, одноканальным налогом, самостоятельным бюджетом и Национальным банком, — поделился воспоминаниями Индус Тагиров.

— В Татарстане раньше были хорошие научные школы. Заделы эти сохранились. Сейчас важно поддержать это дело. И ничего удивительного нет, что в промышленном, сельскохозяйственном производстве есть отдача. Здесь сохранилась вертикаль власти, которая была выстроена еще при первом президенте, — говорит председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.

В экономическом плане Татарстан действительно сумел извлечь из своей самостоятельности хорошие дивиденды. Ее результатом стали не только сохранившие свою конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность предприятия республики, но и десятки, сотни масштабных социальных программ.

Модель Татарстана — наглядный пример грамотных, выверенных отношений региона с федеральным центром. Когда выгодно и спокойно обеим сторонам договора: Татарстану, доказавшему, что он способен не только громко заявить об особом статусе и полномочиях, но и реализовать их на практике; Москве, которая видит результат в виде дополнительных налогов и сборов. Сегодня разговоры и действия центра, направленные на притеснение регионов и их прав, работают против идей федерализма, а значит, против России. Так считают эксперты — люди, которые отстаивали суверенитет Татарстана в 90-е.

— Речь идет не только о правах республики — в принципе, о сути России, какой она должна быть. О том, что регионы должны иметь собственные права и возможности, — уверен Индус Тагиров.

100-летие 29 августа отметил поселок Юдино. Фото president.tatar.ru



Юдино отметило 100-летие

Предыдущая неделя была богата на памятные даты. 100-летие 29 августа отметил поселок Юдино. Когда-то на рубеже XIX и XX веков это была железнодорожная станция Красная Горка с дачным поселком, где любила отдыхать казанская интеллигенция. Сейчас Юдино — крупный транспортный узел, вокруг которого вырос поселок железнодорожников.

Перекресток улиц Ильича и Революционной — историческое место. Именно отсюда берет свое начало поселок Юдино. До середины 60-х годов, когда Юдино присоединили к Казани, у улиц были другие названия. Ильича — это бывшая Советская, Революционная — бывшая Рабочая. Именно по этой улице юдинские железнодорожники шли на работу.

— Еще будучи школьником, я обнаружил, что в Юдино были так называемые профессорские дачи. Они стояли через мост — красивые, с наличниками, — вспоминает режиссер документального кино Геннадий Панов.

К середине 60-х годов прошлого столетия дачных домиков оставалось всего с полдюжины, но время их тоже не пощадило. Теперь на месте дачного поселка выросли многоэтажки.

Железная дорога меняет привычный уклад жизни незадолго до Первой мировой войны, когда начинается строительство новой ветки железной дороги от Красной Горки до Екатеринбурга, а дачный поселок превращается в рабочий. Сейчас в локомотивном депо стоят мощные электровозы, способные тянуть грузовые составы весом в 9 000 тонн. А в 1915 году станция располагала всего лишь небольшим депо для изящных «овечек» — паровозов серии «О», рабочих лошадках железной дороги царской, а затем молодой Советской России.

В национальном архиве Татарстана бережно хранят документы, связанные с историей поселка. Уникальная фотография Яна Юдина. 1910 год. Ян Юдин, а точнее Янис Юдиньш, тогда еще простой латышский учитель.

Во время Первой мировой войны Ян Юдин проявляет отвагу. Кавалер Георгиевского креста Октябрьскую революцию встречает в звании подпоручика. В августе 1918-го его назначают командующим левобережной группой войск Красной армии. Главная задача — выбить белочехов из Казани. Полигоном для боевых действий становится Красная Горка.

В Москву отправляется срочное донесение о гибели красного командира. А спустя два дня,14 августа, выходит постановление председателя Совнаркома Владимира Ленина о переименовании станции Красная Горка в Юдино. Фото wikipedia.org



— Ночью с 11 на 12 августа белочешские формирования решили пойти в наступление. Все это произошло неожиданно и стремительно. Юдин в этот момент находился в десяти шагах от штаба, давал распоряжения своим подчиненным. И один из снарядов взорвался непосредственно рядом с местом, где он стоял, — рассказывает главный архивист госархива РТ Роман Обрусный.

В Москву отправляется срочное донесение о гибели красного командира. А спустя два дня,14 августа, выходит постановление председателя Совнаркома Владимира Ленина о переименовании станции Красная Горка в Юдино.

В 1965 году Юдино присоединяют к столице ТАССР. Но жители поселка по привычке продолжают себя называть юдинцами, а не жителям города-миллионника. Все меняется в год празднования столетия Юдино. По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в поселке начинаются масштабные ремонтные работы. В кратчайшие сроки было капитально отремонтировано 70% дорог в поселке на общую сумму 160 млн рублей. Почти столько же было выделено на покраску фасадов домов и ремонт кровли. Новый облик получили 17 дворов. Полным ходом идет реконструкция стадиона «Локомотив», а на прошлой неделе был заложен камень в фундамент будущей крытой Ледовой арены. Будет у юных юдинцев и своя станция -новый Дом культуры.

— Самое большое достижение — ДК железнодорожников. Это центральная площадь, которая целиком будет отремонтирована. Мы ждем, когда РЖД примет решение о передаче объекта в муниципальную собственность, — говорит глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов.

Неслучайно 100-летний юбилей поселка юдинцы отмечали на площади перед ДК железнодорожников. Но большой концерт не станет финальным аккордом, масштабные преобразования продолжатся и на следующий год.

— Решение этих задач невозможно без развития экономики республики. Основная составляющая в реализации любых проектов — транспортная инфраструктура и вопросы железных дорог. Мы имеем полные возможности решать все эти задачи, — сказал на празднике президент Татарстана Рустам Минниханов.

— Как бы мы ни любили нашу технику, локомотивы, путь, все-таки главный капитал — это люди. И забота об этом капитале — самая главная забота компании, — отметил председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Основная составляющая в реализации любых проектов — транспортная инфраструктура и вопросы железных дорог. Мы имеем полные возможности решать все эти задачи», — сказал на празднике президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото president.tatar.ru

Первый урок

1 сентября страна отметила День знаний. Корреспонденты «7 дней» побывали на первом уроке в многонациональной школе.

Школу в селе Ципья Балтасинкого района трудно назвать среднестатистическим учебным заведением. Здесь обучаются 308 человек из 18 окрестных деревень. Но главная особенность заключается в том, что здешнее образование строится на основе многонациональности и многоязычия.

В каждой учебной аудитории звучит незнакомая речь. В этом классе идет урок родного удмуртского языка. Больше половины всех учащихся школы — удмурты. Ираида Анатольевна детей обучает уже 25 лет. Когда-то сама здесь сидела за этой школьной скамьей. Затем окончила филологический факультет в Ижевском университете и вернулась на родину. Теперь это ее долг — передать свой опыт и знания будущему поколению. По словам педагога, с каждым годом преподавать родной удмуртский язык для нее становится все сложнее. И дело не в методиках, и не в учебных пособиях. Опасность вызывает всепоглощающая глобализация, от которой вот так, за уроками, педагоги и ищут спасение.

— Программа достаточная, чтобы знать язык. Причем на высоком уровне. Но нынешнее поколение начальных классов слабо владеет родным языком. Скорее всего, это влияние телевизора, да и в детских садах звучит русская речь, — делится Ираида Чернова.

Стоит отметить, что село Ципья Балтасинского района всегда было многонациональным. Здесь испокон веков проживали рядом татары, удмурты, марийцы, русские. Но есть один очень важный момент. Балтасинский район всегда считался и считается татароязычным районом. Татары составляют почти 85% населения. Но, не смотря на численное превосходство татар, ни один проживающий здесь коренной народ не ассимилировался. Они не затерялись среди татароязычного населения. Они смогли сохранить свою национальную идентичность. Именно обучение на родном языке позволяло людям воспитывать детей и жить, не отрываясь от родной культуры.

Новая реформа в системе национального образования в этой школе не принесла каких-либо серьезных изменений. Родные языки преподавались всегда. Другое дело, что после вступления в силу новых поправок в закон об образовании родители вправе сами выбирать, какой язык для них является родным. И если раньше наряду, к примеру, с родным удмуртским дети обучались и татарскому, как второму государственному в республике, то теперь в расписании остался только один удмуртский в качестве родного (3 часа в неделю). Потому многие семьи, в особенности смешанные браки, сделали свой выбор в пользу языка общения — татарского.

Родители признаются, что выбор родного языка для них дилемма. Фото Максима Платонова

Родители признаются, что выбор родного языка для них дилемма. Один язык действительно родной по крови, по матери, язык предков, другой — не менее родной язык соседа, язык общения, который также хотелось бы знать.

Гарифзяну Галиеву 91 год. Историк и педагог — бывший директор Ципьинской школы, ветеран Великой Отечественной практически всю свою жизнь посвятил изучению истории культуры многочисленных народов этого края. Еще в 1965 году он создал небольшой, как казалось тогда, школьный музей дружбы народов. В итоге за прошедшие десятилетия музей вобрал в себя десятки тысяч экспонатов, свидетельствующих о богатой истории проживающих народов. Музей этот давно уже вышел за рамки школы, а часть экспонатов отдана в национальные архивы. Гарифзян Галиев уверен, что национальная политика начинается именно со школьной скамьи.

Между деревнями и райцентрами поедут автобусы

В республике подходит к концу работа по налаживанию автобусного сообщениями между райцентрами и деревнями. Первые автобусы пойдут по деревням уже в сентябре. Впрочем кое-где уже пошли. В Арском районе не стали дожидаться финансирования и пока за свой счет запустили сообщение.

В этом году Арское АТП получит от государства 3,5 млн рублей, поскольку год уже практически близится к концу. 3,5 миллиона — это больше, чем многие другие. Потому что количество денег равно количеству километров. Один километр — 51 рубль с точки зрения государства. Чем больше маршрутов, тем больше километров, тем больше субсидия. В следующем году будет 8 млн рублей, потому что впереди целый год. Цифры отличаются в районах, но принцип одинаков. Пестречинский район, к примеру, нарисовал новых маршрутов в этом году на 2 млн 300 тыс. рублей. Маршрутов три, а деревень, которые они охватывают, аж 25. Вот только один из маршрутов протяженностью в 40 километров. Жители Пестречинского «Владивостока» — деревни Янцевары — 3 года ждали, когда о них вспомнят.

— Машину вызывать стоит 700 рублей, а где деньги взять? Работы нет, так и денег нет, — говорят местные жители.

Да что там Янцевары, жители Конского сельского поселения, всего-то в 5 километрах от райцентра, поверить не могут, что их существование теперь не ограничивается собственным огородом и одной лошадиной силой. Гужевой транспорт в селе едва ли не единственный, так еще и лошади есть далеко не в каждой семье. Жители деревни новость об общественном транспорте восприняли с воодушевлением.

— Пенсионеры и дети особенно страдают. Бывает, что нужно съездить в Пестрецы, машины не в каждой семье есть, — делятся жители.