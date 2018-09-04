«В 2000-х началась общая тенденция, что надо управлять мэрами сверху»

Виктор Балакин, возглавлявший Ижевск в 2001—2010 годах, о разных этапах в отношениях муниципалитета и Удмуртии

Ижевск четыре месяца живет без мэра, при этом главу города попытаются вновь избрать по новой для Удмуртии системе — с участием конкурсной комиссии. Виктор Балакин — второй мэр Ижевска, избиравшийся всенародно в 2001 году и поработавший при разных системах полномочий градоначальника. В интервью «Реальному времени» он рассказал о непростых отношениях республики и города в 90-х, работе главой без полномочий и о том, каким должен быть руководитель города.

«Первое, с чего начал, — выстраивать отношения с исполнительной властью города»

— Виктор Васильевич, вы уже 4 года как на пенсии, год — как ушли из политики, уже не депутат Госсовета Удмуртии. Но, наверно, продолжаете следить за событиями?

— Конечно, меня волнует сегодняшняя жизнь города, республики и вообще то, что происходит в нашей стране, но я все это рассматриваю со своей колокольни. Как у пенсионера, у меня свои дела, их, слава богу, очень много. Когда я работал и свободного времени не было, некогда было этим заниматься. А оказывается, поле деятельности обширное.

— Как решились идти в политику? У вас ведь была вполне успешная карьера на Ижевском машиностроительном заводе.

— Вы знаете, каких-то целей и задач у меня в продвижении, карьерном росте, конечно же, не было. Пришел молодым специалистом на завод, начал работать помощником мастера, потом заметили, мастером стал, затем старшим мастером, начальником участка. Потом коммунистом, говорят, пора быть, нехорошо руководителю не быть в партии, в партию вступил. Появились способности работы с людьми — как у руководителя на конкретном участке, так и в политическом плане. Так дошел до замсекретаря парткома мотопроизводства, затем автозавода, после вернулся на мотопроизводство.

Тогда в 1990 году в Ижевский городской совет избирались 200 депутатов. У мотопроизводства было около 20 округов, но в одном никак не могли найти кандидата, и мне секретарь парткома говорит: не можешь найти — иди сам. Ну все, пошел сам, тогда ведь не было альтернативы, зарегистрировался, избрали. Собрался городской совет, 200 человек. Меня избрали заместителем председателя городского совета. Со временем решили депутаты заменить председателя совета (в 1990—1991 годах эту должность занимал Вадим Лялин, — прим. ред.), так как не складывались у него отношения с исполнительной властью, были дрязги, каждый хотел быть первым.

В конечном счете тогдашнего председателя горсовета освободили от должности, меня уговорили стать председателем, причем разные группы, существовавшие тогда среди депутатов, предлагали занять этот пост.

Первое, с чего начал, — выстраивать отношения с исполнительной властью города. Но одновременно в России такая ситуация во всех городах была. Создали Союз российских городов, в котором разные толковые люди собираются и ищут решение проблем в новом, зарождающемся государстве, у которого нет еще законодательства о местном самоуправлении. Начал Анатолия Ивановича (Анатолий Салтыков — в 1990—1994 гг. руководитель исполкома Ижевского горсовета, в 1994—2001 гг. — первый мэр Ижевска) привлекать к этому делу. Мы готовили законодательные акты, касающиеся развития местного самоуправления. Тогда еще я понял, что сидеть и подписывать бумаги, разрабатывать законы — это не мое. Я бы больше полезного мог сделать как организатор, потому что видел, как можно проблемы решать. Больше разработкой законов занимался Анатолий Иванович, но мы вместе многое решали, советовались, ездили в Москву, чтобы пробивать какие-то инициативы, которые могли бы стать законами.

«Тогда в 1990 году в Ижевский городской совет избирались 200 депутатов. У мотопроизводства было около 20 округов, но в одном никак не могли найти кандидата, и мне секретарь парткома говорит: не можешь найти — иди сам. Ну все, пошел сам, тогда ведь не было альтернативы, зарегистрировался, избрали» (Виктор Балакин — слева, 1990 год). Фото repinlife.ru



«Средства начали все больше уходить в региональные и федеральные структуры»

— Тогда говорили, что именно в Ижевске была выстроена самая лучшая система местного самоуправления в России, но ведь в то время непростые были отношения и с республиканской властью.

— Противоречия между республиканской властью и местным самоуправлением были потому, что тогда руководитель республики смотрел со своей колокольни, и ему хотелось, чтобы все в республике было подвластно ему. Это хорошее желание в принципе, но и было законодательство, которое защищало местное самоуправление по отдельным моментам, и у местного самоуправления были свои полномочия.

— И финансовое обеспечение было другое. Налогов тогда больше оставалось муниципалитетам, чем сегодня.

— Финансовое обеспечение было, но, конечно, всегда денег не хватало. Тем не менее объем собственных финансов, и мы пытались с учетом имевшихся доходов решать городские проблемы — сети худые, жилье и коммуникации от заводов приняли, там разруха. Но мы садики и школы строили за счет бюджета города.

Потом начались реформы. Нам говорили, что местные органы власти будут жить в полном достатке и продолжать исполнять свои полномочия. Но средства начали все больше уходить в региональные и федеральные структуры, и получилось так, что сегодня, говорят, в городском бюджете остается всего лишь 3% от собранных налогов. Это как жить на подачках с чьей-то руки.

Анатолий Иванович был избран первым мэром всенародно в 1994 году. Тогда мы знали, что людям говорить, знали все потребности людей и с горожанами были в постоянном диалоге. Сначала нас буквально разрывали, много было проблем, мы проводили встречи в избирательных округах, на которых администрация отчитывалась о работе. Через три года уже не было криков, а был рабочий диалог, потому что люди увидели положительные перемены. Население активно участвовало.

Потом решили изменить законодательство и не всенародно избирать, а из числа депутатов.

«Анатолий Иванович был избран первым мэром всенародно в 1994 году. Тогда мы знали, что людям говорить, знали все потребности людей и с горожанами были в постоянном диалоге» (Анатолий Салтыков — в центре). Фото day.org.ru

«Попался мне «хороший» человек, который хотел власть себе присвоить»

— В истории Ижевска было только два всенародно избранных мэра — Анатолий Салтыков в 1994 и 1998 году и вы в 2001-м. Как проходили тогда выборы?

— Конкуренты были серьезные. Не было среди них людей, которые бы не прошли какую-то жизненную и производственную школу. Я в 1997—2000 годах работал полномочным представителем президента РФ в Удмуртии. Потом я стал вице-мэром. Анатолий Иванович ушел в Совет Федерации, так что пока я исполнял обязанности мэра в течение нескольких месяцев, собственно, попробовал себя. Я был готов. Тогда я проводил 5—6 крупных встреч в день со всеми промышленными предприятиями, объяснял, в каком направлении вижу развитие города, отвечал на вопросы. Мэром в итоге избрали меня.

В 2000-х началась общая тенденция, что надо управлять мэрами сверху. Мэр одновременно возглавлял и городскую думу. Эти должности были разделены, и попался мне «хороший» человек, который хотел власть себе присвоить, хотя он был председателем думы (в 2002—2005 годах Валерий Суркин, — прим. ред.). Мучился, палки в колеса пытался мне ставить, а ведь через думу надо многие вопросы было как-то проводить. Сложно было, но мы работали. Затем депутаты своего лидера поменяли (в 2003 году председателем гордумы стал Александр Новиков, — прим. ред.). С новым председателем решение вопросов мы обсуждали сначала сами, а затем выносили на обсуждение депутатов и в администрацию города.

С 2005 года система поменялась. Я стал председателем городской думы и при этом главой муниципального образования. Администрацию возглавил Александр Ушаков, который до этого был моим заместителем. Полномочия разделились так, что у главы администрации их стало больше, но при этом главой города оставался я. Тогда я сказал Александру Александровичу Ушакову, чтобы он со мной согласовывал решения, потому что все равно я отвечаю за город. Мы с ним в итоге наладили контакт. Конечно, не все доходило до меня, не каждое решение, и были те, на которые я хотел бы повлиять, в том числе касательно точечной застройки, но не мог — не хватало полномочий.

«Александр Александрович Волков ни одного решения не принимал сплеча: мол, вот я сказал, и всё. Мы договорились работать вместе. По любому начинанию в городе он обязательно приглашал меня для обсуждения. Он слышал и прислушивался к полезным советам». Фото kremlin.ru

«С Волковым договорились вместе работать»

— Как у вас складывались отношения с президентом Удмуртии Александром Волковым?

— Волков со мной контактировал, когда я еще был полпредом президента РФ, потом ввели федеральные округа. Тогда уже стали друг друга понимать, осознали, что только вместе надо принимать решения. По-другому нельзя. На ссоре мы делим общество. Александр Александрович Волков ни одного решения не принимал сплеча: мол, вот я сказал, и всё. Мы договорились работать вместе. По любому начинанию в городе он обязательно приглашал меня для обсуждения. Он слышал и прислушивался к полезным советам. Тогда он начал помогать городу. Когда я мэром стал, я говорил Александру Александровичу, что столица ведь не моя, не горожан, а Удмуртской Республики. Все, кто приезжает в Удмуртию, приезжают в столицу, и надо же ее облик менять. В это время и началось строительство в Ижевске таких объектов, как цирк и зоопарк, набережной, посмотреть на которую, помню, приезжал мэр Казани. Республика начала направлять деньги на развитие города.

— Вам удалось поработать в той системе, когда муниципалитеты были полностью самостоятельны, и при нынешней, когда, несмотря на формальное разделение полномочий, муниципалитеты находятся в полной зависимости от региональных органов власти. Такая трансформация — это объективное развитие структуры власти в нашей стране? Или все-таки муниципалитетам нужно больше самостоятельности?

— Сейчас система по-другому работает. Еще в те годы федеральный центр начинал определенные направления финансировать посредством национальных проектов, каждый год определялась какая-то конкретная цель, на которую шло федеральное финансирование. Деньги аккумулируются в федеральном центре и идут в регионы, муниципалитеты, контроль за выполнением на местах оставался за городской властью.

Самое главное — чтобы местная власть была услышана, что надо сделать, чтобы улучшить положение в здравоохранении, образовании, дошкольном образовании, дорожном строительстве. Вот сейчас на благоустройство дворовых территорий средства направляют — хорошо же. У нас давно еще был проект «Ижевский дворик», но мы с трудом пару дворов могли отремонтировать тогда, не хватало финансов.

«Самое главное — чтобы местная власть была услышана, что надо сделать, чтобы улучшить положение в здравоохранении, образовании, дошкольном образовании, дорожном строительстве». Фото izvestiaur.ru

— Вернемся к системе выборов. Сейчас глава Ижевска избирается депутатами из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Как вам такая форма выборов?

— Это очень сложная система. Мне кажется, что просто надо найти человека достаточно серьезного уровня, уговорить его, обговорить гарантии и взаимодействие с вышестоящими уровнями власти. Нужен человек, который имеет опыт управления людьми, коммуникации, в строительстве что-то понимает, умеет слушать людей, может подобрать команду. Правда, команду сейчас сразу не подберешь — время такое, что все разбежались, бизнесом своим занимаются. Надо собрать их в муниципальную команду, должен быть какой-то флаг, идея, которая могла бы всех объединить. Может, стоит и ветеранов, почетных граждан Ижевска собрать, но это нужно, если человек готов их выслушать и прислушаться. А так, сложная эта система.