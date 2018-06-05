Уникальная четырехуровневая парковка ТАИФа готовится к открытию

Подземный паркинг на 957 машино-мест разгрузит центр Казани

Фото: Ринат Назметдинов

Завершаются работы по строительству уникальной подземной четырехуровневой парковки, расположенной по адресу: ул. Пушкина, 86а, на площади перед НКЦ «Казань». Парковка представляет собой многоуровневое современное архитектурное сооружение, гармонично сочетающееся с существующими архитектурными решениями. Все подробности амбициозного проекта — в материале «Реального времени».

В Казани на тысячу жителей приходится 325 автомобилей

Решение о строительстве ОАО «ТАИФ» подземной парковки в четыре уровня на месте платной наземной стоянки на 228 автомобилей руководством Татарстана было принято еще в 2014 году на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Согласно разработанной на тот момент комплексной схеме организации дорожного движения, было установлено, что при существующих темпах роста уровня автомобилизации в течение трех лет загруженность дорог составит 75%.

Несмотря на тот факт, что в Казани с 2011 года было открыто 17 многоуровневых и подземных паркингов с общим количеством более 6 тысяч машино-мест, из них в центральной части — 11 объектов вместимостью более 4,5 тысячи машино-мест, парковок не хватало. Что неудивительно, ведь, по данным ГИБДД, в Казани зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Уровень автомобилизации за последние 10 лет увеличился в два раза и составляет на сегодня 325 автомобилей на тысячу жителей. В 2015 году этот показатель достигал 314 автомобилей на тысячу человек.

Решение о строительстве ОАО «ТАИФ» подземной парковки было принято на совещании с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Фото Максима Платонова

Введение в эксплуатацию четырехуровневой подземной парковки рядом с НКЦ «Казань» позволит разгрузить центр города от стихийно припаркованных автомобилей, снизить нагрузку на дорожную сеть центра Казани, увеличить пропускную способность, улучшить экологическую обстановку.

Для укрепления котлована под паркинг использовали 4,5 тысячи тонн металла

Общая площадь паркинга, на которой разместилось 957 парковочных машино-мест, включая 62 машино-места на эксплуатируемой кровле, составляет 52 868 кв. м. На подземных этажах -1, -2, -3, -4 расположены парковочные места, технические помещения, лестничные клетки, предусматривающие рассредоточенные выходы наружу, лифты с возможностью перевоза противопожарных подразделений, а также автомойка на -1-м этаже.

Строительство объекта велось в стесненных условиях: в непосредственной близости со зданием НКЦ «Казань», Министерством финансов Республики Татарстан и жилыми домами. Еще до начала производства строительно-монтажных работ были проведены мероприятия, обеспечивающие сохранность стелы «Хоррият». С целью исключения распространения вибрации на стелу от погружения шпунта при производстве работ по укреплению стен котлована парковки вдоль нее было выполнено устройство 61 грунтоцементной сваи на глубину 31 метр.

До начала строительно-монтажных работ были проведены мероприятия, обеспечивающие сохранность стелы «Хоррият»

Разработка котлована велась экскаваторами одновременно по четырем уровням: грунт со дна котлована перекидывали на последующие уровни. Всего было разработано 180 000 куб. м грунта, осуществлен монтаж расстрелов из труб диаметром до 1,2 м, а длиной 40 метров. При устройстве металлических шпунтов для укрепления стенок котлована израсходовано 6,8 тысячи тонн металла.

Технология строительства парковки схожа с той, что используется при возведении станции метро. С той разницей, что при ширине остановочного павильона в метро 25 метров у паркинга ширина составляет 40 метров при длине в 270 метров.

Проектировщиком паркинга выступил ГУП «Татинвестгражданпроект», генеральным подрядчиком — ОАО «Татнефтепроводстрой».

Двухместная автомойка и струйная вентиляция

Строительные работы начались осенью 2016 года. В данный момент на строительной площадке завершаются работы по благоустройству наземной части паркинга. На подземном паркинге, начиная с нижних этажей, наносится разметка, устанавливаются дорожные знаки, монтируется оборудование, отвечающее за автоматизацию паркинга, а именно табло, на котором будет указано количество свободных мест на этаже, и система автоматической платы за стоянку.

Строительные работы начались осенью 2016 года

Благоустройство предусмотрено на эксплуатируемой кровле парковки и на прилегающей территории. Наземная территория условно делится на две функциональные зоны — зону автостоянки и прогулочную зону. Наземный уровень предусмотрен для парковки автомашин инвалидов и экскурсионных автобусов. В прогулочной зоне расположен амфитеатр, откуда открывается панорамный вид на мост «Миллениум» и правый берег Казанки.

Паркинг оборудован уникальной для Республики Татарстан общеобменной вентиляцией, системой струйных вентиляторов, ставшей стандартным техническим решением в странах Европы за счет отсутствия аэродинамических потерь в воздуховодах и повышения безопасности при аварийной ситуации, что позволяет достигать суммарного снижения среднегодовых эксплуатационных затрат до 40% по сравнению с традиционными канальными системами.

Паркинг оборудован уникальной для Татарстана общеобменной вентиляцией, системой струйных вентиляторов

В случае необходимости создается бездымная зона около эвакуационных выходов по всей высоте помещения, что, безусловно, отвечает высоким требованиям безопасности объекта, расположенного под землей.

Комфорт и безопасность потенциальных пользователей обеспечит электрический обогрев пандусов при въезде и выезде машин, что позволит предотвратить зимой образование наледи. Также парковка оснащена 8 зарядными станциями для электромобилей, оснащенных двумя точками для зарядки.

Парковка оснащена 8 зарядными станциями для электромобилей

Открытие четырехуровневого паркинга значительно разгрузит центр Казани, добавив к общему количеству муниципальных стоянок 957 машино-мест.

Паркинг ТАИФа добавит к общему количеству муниципальных стоянок 957 машино-мест

В настоящее время комплексная схема организации дорожного движения в Казани рекомендует увеличить количество платных парковок в пределах Малого Казанского кольца до 2020 года до 6,5 тысячи. Кроме парковки ТАИФа в 2018 году в столице Татарстана появятся 1 760 машино-мест.