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ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей»

Общая информация

Государственное бюджетное учреждение «Научный центр безопасности жизнедеятельности детей» - самоуправляемая организация, которая проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по важнейшим проблемам в области обеспечения БЖД в Республике Татарстан, образования, педагогики, психологии и смежных с ними наук, принимает участие в координации исследований по этим направлениям.

Центр взаимодействует на договорной основе с учреждениями и учебными организациями, сфера деятельности которых связана с целями и задачами Центра, в том числе с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством здравоохранения Республики Татарстан, Министерством по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан.

Цели Центра:

а) научная и учебно-методическая работа по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;
б) научные исследования в области обеспечения БЖД;
в) научный поиск инновационных подходов к решению задач по обеспечению БЖД в чрезвычайных ситуациях;
г) создание методических и дидактических материалов нового поколения.

Руководитель - Ахмадиева Роза Шайхадаровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 5, каб. 407
  • Телефон: (843) 533-37-76
  • Email: guncbgd@mail.ru
  • Сайт: www.ncbgd.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 23.09.2017

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