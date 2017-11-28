ОАО РПО Таткоммунэнерго
Общая информация
В 2006 году ГУП РПО «Таткоммунэнерго» было преобразовано в ОАО "«РПО «Таткоммунэнерго», в состав которой входят семь предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Республики Татарстан.
Функции:
- Обеспечение населения теплом и горячей водой;
- сохранение государственного влияния над предприятиями;
- обеспечение привлекательности отрасли для частного инвестиционного капитала;
- осуществление реконструкции теплосетевого хозяйства РТ;
- формирование и совершенствование технической политики на современном уровне с целью миниминизации финансовых и материальных затрат на обслуживание объектов технологической инфраструктуры;
- снижение издержек за счет эффекта масштаба;
- оптимизация системы управления Республиканскими теплосетями предприятия.
Руководитель — Садртдинов Ильфар Кияметдинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г.Казань, ул.1-я Владимирская, 108
- Телефон: (843) 273-94-84
- Email: tatcomen1@yandex.ru
- Сайт: http://minstroy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017