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ООО Управляющая компания Булатов Групп

Отели и рестораны

Общая информация

РуководительБулатов Айдар Нафисович

История БулатовГрупп берет начало в 1997 году, когда Айдар Булатов открыл свою первую компанию по организации праздников в Казани.

Сейчас компания занимаемся ресторанным и гостиничным бизнесом, запускает собственные проекты, и совместно с партнерами управляет проектами в сфере информационных технологий.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56
  • Телефон: (843) 292-11-54
  • Email: info@bulatovgroup.ru
  • Сайт: https://bulatovgroup.ru/

Дата последнего обновления: 25.09.2024


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