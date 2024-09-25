ООО Управляющая компания Булатов Групп
Общая информация
Руководитель — Булатов Айдар Нафисович
История БулатовГрупп берет начало в 1997 году, когда Айдар Булатов открыл свою первую компанию по организации праздников в Казани.
Сейчас компания занимаемся ресторанным и гостиничным бизнесом, запускает собственные проекты, и совместно с партнерами управляет проектами в сфере информационных технологий.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56
- Телефон: (843) 292-11-54
- Email: info@bulatovgroup.ru
- Сайт: https://bulatovgroup.ru/
Дата последнего обновления: 25.09.2024