ООО Управляющая компания Булатов Групп

Общая информация

Руководитель — Булатов Айдар Нафисович

История БулатовГрупп берет начало в 1997 году, когда Айдар Булатов открыл свою первую компанию по организации праздников в Казани.

Сейчас компания занимаемся ресторанным и гостиничным бизнесом, запускает собственные проекты, и совместно с партнерами управляет проектами в сфере информационных технологий.

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