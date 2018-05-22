Оборот розничной торговли в Удмуртии вырос на 1 миллиард рублей

В январе — марте 2018 года оборот розничной торговли в Удмуртии достиг 51,6 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2017 года этот показатель вырос на 1 млрд рублей.

В республике растет доля покупок через интернет. Вырос и оборот сетевой торговли, в сегменте продуктов питания доля торговых сетей составила 40%, подсчитали в Удмуртстате.

В среднем за первые три месяца этого года каждый житель республики потратил на покупку товаров 34,1 тыс. рублей.