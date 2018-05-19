Абдулганиев: объем инвестиций в промплощадки Татарстана в 1,7 раза меньше, чем по России

Объем инвестиций в промышленные площадки в Республике Татарстан в 1,7 раза меньше, чем в Российской Федерации.Об этом министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.



По его словам, индустриальные парки стали трендом в развитии промышленного производства, но успех в развитии промышленных парков во много зависит от вклада в эту работу глав муниципальных районов.

«За последние годы организация и оказываемые услуги в промпарках эволюционировали. Если раньше это были только подготовленных площадки, то сейчас на территории промышленных парков резидентам оказывается весь спектр услуг – коммунальных, консультационных, бухгалтерских, юридических», — цитирует Абдулганиева пресс-служба президента.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в настоящее время часть промплощадок пустует.

«Надо задействовать всю имеющуюся у нас инфраструктуру, чтобы эти площадки привлекали сюда инвесторов. Главное – инвесторов надо искать не где-то далеко за рубежом, а у себя, в самих районах», — добавил Минниханов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.