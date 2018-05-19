Абдулганиев: объем инвестиций в промплощадки Татарстана в 1,7 раза меньше, чем по России
Объем инвестиций в промышленные площадки в Республике Татарстан в 1,7 раза меньше, чем в Российской Федерации.Об этом министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.
По его словам, индустриальные парки стали трендом в развитии промышленного производства, но успех в развитии промышленных парков во много зависит от вклада в эту работу глав муниципальных районов.
«За последние годы организация и оказываемые услуги в промпарках эволюционировали. Если раньше это были только подготовленных площадки, то сейчас на территории промышленных парков резидентам оказывается весь спектр услуг – коммунальных, консультационных, бухгалтерских, юридических», — цитирует Абдулганиева пресс-служба президента.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в настоящее время часть промплощадок пустует.
«Надо задействовать всю имеющуюся у нас инфраструктуру, чтобы эти площадки привлекали сюда инвесторов. Главное – инвесторов надо искать не где-то далеко за рубежом, а у себя, в самих районах», — добавил Минниханов.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил проанализировать эффективность работы муниципальных промышленных площадок.ПромышленностьОбществоИнфраструктура Татарстан
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