Алия Мустафина пропустит турнир в Хорватии из-за травмы колена

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, пропустит майский турнир в Хорватии из-за травмы колена.



«Алия получила небольшую травму мениска и пропустит турнир в Хорватии. Мне сложно сейчас говорить, когда случилось это повреждение, боль появилась после чемпионата России», — цитирует ТАСС тренера спортсменки Сергея Старкина.

Этап Кубка мира в хорватском Осиеке должен был стать для спортсменки первым международным стартом в этом сезоне.



«Мы не прекращали тренироваться, только на время отказались от определенных упражнений, чтобы минимизировать нагрузку на колено. Рассчитываем, что в конце мая Мустафина начнет тренироваться в полную силу», — добавил Старкин.



Напомним, Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье в рамках чемпионата России, который завершился в Казани 22 апреля.