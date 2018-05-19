Треть казанцев планируют потратить на отпуск до 78 тысяч рублей

Большинство казанцев (33%) планируют потратить на отдых от 39 тыс. руб. до 78 тыс. руб. Еще 24% рассчитывают уложиться в сумму 78—156 тыс. руб. Приверженцев более дорогого отпуска (156—390 тыс. руб.) оказалось значительно меньше — 9%.

Аналитики подсчитали, что жители столицы Татарстана закладывают две средние зарплаты для бюджетного отпуска. В связи с этим, 35% жителей предпочитают экономить на покупках и развлечениях, а 22% даже берут подработки, чтобы позволить себе путешествие, сообщили «Реальному времени» в международном туристическом метапоиске momondo.ru.

Кроме того, чтобы сократить траты в путешествии, туристы отказываются от шоппинга (52%), от аренды автомобилей (47%). Однако отказаться от экскурсий готовы только 23% казанцев.

Напомним, 65% жителей города планируют как минимум одну поездку на море в этом году. При этом большинство казанцев именно на лето назначают долгий двухнедельный отпуск.