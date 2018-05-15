АКРА присвоило облигациям КАМАЗа рейтинг АА-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям ПАО «КАМАЗ» серий БО-07 — БО-11 кредитный рейтинг «АА-(RU)». Об этом говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что КАМАЗ 25 мая проведет сбор заявок на облигации серий БО-09, БО-10, БО-11 общим объемом 9 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,20% годовых. Ставка 2—30-го купонов равна значению бескупонной доходности 7-летних ОФЗ, установленной за пять рабочих дней, предшествующих дате начала соответствующего купонного периода, плюс премия.

Срок обращения бумаг составит 15 лет. Организаторами выпуска станут «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.

Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. рублей. Купон будет выплачиваться каждые полгода.

Сейчас в обращении находятся 6 выпусков облигаций «КАМАЗа» общим объемом 25 млрд рублей.

Напомним, что в конце апреля АКРА присвоило КАМАЗу кредитный рейтинг А+(RU), прогноз «Стабильный». Рейтинг АКРА был присвоен предприятию впервые.