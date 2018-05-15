В Татарстане сегодня ожидается гроза и до +27

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В Татарстане сегодня, 15 мая, ожидается переменная облачность. В конце дня и вечером местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в Татарстане будет северо-западный слабый. При грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Днем в республике ожидается от +22 градусов до +27 градусов.

В Казани от 24 до 26 градусов выше ноля. В Набережных Челнах от 22°С до 25°С.

Накануне МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре с 14 до 20 часов 15 мая.