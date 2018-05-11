В Татарстане ожидается порывистый ветер и до +17°С
Сегодня, 11 мая, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, местами с порывами до 17 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью по республике от 0 до +5 градусов. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +12°С до +17°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +13°С до +16°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +12°С до +15°С.
Накануне МЧС Татарстана предупредило, что на территории республики сохранится сильный северо-восточный ветер до 17 м/с.Общество Татарстан
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