МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре

По данным МЧС в Татарстане ожидается сильный ветер ночью и днем 11 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра республики.

Отмечается, что с 18 часов 10 мая до 18 часов 11 мая местами на территории Татарстана сохранится сильный северо-восточный ветер до 17 м/с. В Казани порывы достигнут силы до 15 м/с.

В МЧС рекомендовали не выходить из дома без необходимости. Тем, кто окажется на улице, спасатели посоветовали держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередачи.

Напомним, сегодня в Татарстане переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северный умеренный, местами сильный с порывами до 16 м/с. Температура в дневное время суток составит от +9°С до +14°С.