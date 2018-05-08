Прокуратура РТ проведет проверку из-за нападения на детский сад в Альметьевске

Прокуратура Татарстана проводит проверку из-за нападения на детский сад в Альметьевске. Об этом сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ.

Отмечается, что учреждение проверят «на предмет исполнения законодательства при обеспечении безопасности жизни и здоровья воспитанников и организации охраны ДОУ».

Напомним, в ночь на 7 мая неизвестный мужчина с ножом проник в детский сад №65. Он ранил 60-летнюю охранницу и затем поджег здание. Подозреваемого задержали. Следком по РТ возбудил уголовное дело по признакам покушения на убийство. В самом садике пообещали сделать капремонт, а детей на время перевести в другие учреждения.