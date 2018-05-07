Эмиль Гарипов: «Абрамов — администратор? Те, кто такое говорит, ничего не понимают»

Игрок казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов рассказал о роли тренеров вратарей команды.

— Некоторые журналисты считают, что Абрамов де-факто уже не тренер, но администратор. А ты как считаешь?

— Те, кто так говорит про Абрамова, ничего не понимают. Этот человек — большой профессионал — и как хоккеист, и как тренер. Он пользуется моим огромным уважением, обладает огромным авторитетом в команде. И я просто не представляю себе «Ак Барс» без Сергея Михайловича, что приду в раздевалку и не увижу его. И он, и Ари — оба работают со мной, с нашими вратарями. С Мухитовым я до сих пор хорошо общаюсь, созваниваюсь. Каждый тренер дал мне что-то свое: невозможно общаться только с одним специалистом, берешь у каждого что-то свое.

— Тренер вратарей как штатная единица хоккейной команды появился не так давно, уже в XXI веке. Как же раньше вратари обходились без собственных наставников, как тот же Абрамов?

— Да, я знаю, что раньше таких тренеров не было. Но сейчас без них вряд ли можно обойтись. Кто же тебе будет подсказывать твои ошибки, кто тебя будет учить? — сказал Гарипов.

Напомним, Гарипов продлил контракт с «Ак Барсом». Новое соглашение будет рассчитано на два года.