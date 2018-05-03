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Премьер-министр РТ за год увеличил доходы на 1,7 млн рублей

12:26, 03.05.2018
Премьер-министр РТ за год увеличил доходы на 1,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Глава кабмина РТ Алексей Песошин по итогам 2017 года отчитался о доходе в 6,036 млн рублей. Это больше дохода 2016 года на 1,7 млн рублей.

Также задекларированная сумма увеличилась у его супруги: с 1,2 млн рублей в 2016 году до 6,5 млн рублей в 2017 году.

Что касается имущества, то недвижимость есть только в собственности у жены Алексея Песошина (два участка суммарно на 3,4 тыс. кв. метров, дом в 580,6 «квадратов» и квартира в 108,3 «квадрата»).

В собственности премьера – лодка «Стингрей» и лодочный мотор.

АналитикаОбществоВласть Татарстан
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