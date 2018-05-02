Кировский Следком возбудил уголовное дело по факту падения двухлетних девочек с 9 этажа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения двух двухлетних девочек из окна девятого этажа в Кирове. Поскольку одна из девочек скончалась, дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Вторая девочка находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области.

«Уже проведён тщательный осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, осуществляется допрос свидетелей», — говорится в сообщении СКР.

Ранее стало известно, что по факту падения детей с высоты организована доследственная проверка. Информация о поступлении в больницу двух девочек в возрасте 2,3 года появилась утром.

По предварительным данным, мать после кормления оставила детей в комнате с открытым окном. Обе девочки выпали из окна квартиры, которая расположена на 9 этаже.