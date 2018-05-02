В Кирове стали собирать подписи за строительство надземного метро

Петербургский активист Ринат Бичурин вновь запустил голосование о строительстве надземного метро в Кирове. На сайте «Новое метро Кирова» ведется сбор онлайн-подписей в поддержку строительства такого вида транспорта.

При достаточном количестве подписей планируется обратиться к городским властям с требованием провести референдум, следует из сообщения на сайте.

Планируется, что проезд в наземном метро будет бесплатным, а расходы на содержание метрополитена будут покрыты за счет аренды коммерческих помещений на станциях.

Напомним, что Бичурин уже давно призывает строить такой вид транспорта. Активист несколько лет пытается собрать подписи в поддержку своего проекта сразу в десятках городов. В том числе он предлагал построить надземное метро в Набережных Челнах.