В Казани подтопило 33 приусадебных участка

В Казани по состоянию на 2 мая остаются подтопленными 33 приусадебных участка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Из них 27 расположены в Приволжском районе города, в поселке Салмачи. Уровень воды на участках составляет 2—7 см. Еще шесть приусадебных участков находятся в Кировском районе Казани. Глубина воды от 5 до 25 см.



Кроме того, подтопленными остаются два низководных моста в Буинском муниципальном районе, один низководный мост в Азнакаевском муниципальном районе и один низководный мост в Нурлатском муниципальном районе.

Также подтоплена одна грунтовая дорога местного значения, ведущая в н.п. Качелино Арского муниципального района с населением 913 человек.

Ранее режим «повышенной готовности» из-за паводков ввели в девяти районах Татарстана.