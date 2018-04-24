Казанский уксусный завод пытались обанкротить с 2017 года четыре раза

Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении ЗАО «Казанский уксусный завод» первый этап процедуры банкротства — наблюдение. Решение вынесено 23 апреля 2018 года, но пока не вступило в законную силу.

Ранее ООО Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» подал иск в АС РТ о признании банкротом ЗАО «Казанский уксусный завод». За 2017—2018 годы это была четвертая попытка обанкротить предприятие, в 2017 году несостоятельным его пытался сделать «Казанский ликероводочный завод», передает ИА REGNUM.

Торги были объявлены 13 апреля 2018 года, начальная цена продажи на торгах — более 24,1 млн рублей.

Отметим, в июле 1999 года Кабинет министров РТ включал завод в список предприятий, имеющих особое социально-экономическое значение для того, чтобы предотвратить их несостоятельность. В 2004 году постановление утратило силу.

Напомним, «Банк Казани» потребовал банкротства уксусного завода за долги в 29 млн рублей.