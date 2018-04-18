Власти Кирова намерены открыть в городе шесть новых детсадов

В 2018 году в Кирове должны быть открыты шесть новых детских садов. На совещании в областном правительстве рассказали, что в этих садах предусмотрены ясельные группы.

Городские власти уже сформировали пять участков под учреждения. Остается скорректировать участок в микрорайоне «Елки парк», говорится в сообщении правительства Кировской области.

В шести детсадах должно быть не менее 800 мест для детей от 3 лет. Еще около 700 мест появится для детей до 3 лет.

Вице-премьер региона Дмитрий Курдюмов заявил, что у администрации города есть все шансы ликвидировать очередь в детсады для детей от 3 лет.

Напомним, что в начале апреля в мэрии Кирова прошли обыски по делу о питании в детских садах.