Минниханов: в расходной части бюджета нужна жесткая финансовая дисциплина

В Татарстане подвели итоги исполнения консолидированного бюджета республики за I квартал 2018 года. На 1 апреля текущего года налоговая задолженность в республике составила 8,3 млрд рублей.

«В расходной части нужно обеспечить жесткую финансовую дисциплину, а также абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств с учетом задач, поставленных в «майских» указах президента России», — передает пресс-служба президента слова Минниханова.

С территории Республики Татарстан за I квартал 2018 года мобилизовано 230,5 млрд рублей доходов, при этом объем собственных доходов в консолидированном бюджете Татарстана за I квартал составил 57,7 млрд рублей.

«Это несколько ниже, чем за тот же период прошлого года, на 485 млн рублей, и я считаю, что ситуация достаточно напряженная», — добавил он.

Рост валового регионального продукта (ВРП) составил 1,5%, а индекс промышленного производства (ИПП) составил 100,4%.

Ранее сообщалось, что Татарстан находится на пятом месте по объему мобилизации налоговых и неналоговых доходов среди субъектов РФ в I квартале 2018 года после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области.