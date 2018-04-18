С начала года в доходы консолидированного бюджета Татарстана поступило более 57 миллиардов рублей

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин доложил об итогах исполнения консолидированного бюджета Татарстана за I квартал 2018 года и задачах органов финансовой системы.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2018 году поступили в сумме 57,7 млрд рублей. При этом бюджет республики исполнен на 47,7 млрд рублей. Собственные доходы местных бюджетов мобилизованы в размере 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что Татарстан находится на пятом месте по объему мобилизации налоговых и неналоговых доходов среди субъектов РФ в I квартале 2018 года после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Свердловской области.

При этом расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 41,1 млрд рублей, республиканского бюджета — 32,1 млрд рублей, местных бюджетов — 16,6 млрд рублей.