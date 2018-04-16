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Из-за подтопления в деревню Татарстана продукты доставляли на болотоходе

11:59, 16.04.2018
Из-за подтопления в деревню Татарстана продукты доставляли на болотоходе
Фото: mchs.tatarstan.ru

В результате подъема уровня воды в реке Була в Апастовском районе 14 апреля были отрезаны подъездные пути к деревне Чиреево. В деревне проживает 51 человек.

Начальник ПСЧ-106 ФПС по Татарстану, глава Деушевского сельского поселения и спасатель Казанского ПСО заехали в деревню для осмотра состояния жилых домов на болотоходе «Шерп». Также для медосмотра жителей деревни был привезен медработник Деушевского фельдшерского пункта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что на болотоходе в деревню были завезены продукты питания для жителей деревни.

Постепенно река Була вошла в свое русло. Грунтовая дорога открылась полностью, сейчас в деревню можно проехать на технике повышенной проходимости.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в зону подтопления попали 14 приусадебных участков, четыре моста и дорога.

Происшествия Татарстан
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