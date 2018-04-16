Из-за подтопления в деревню Татарстана продукты доставляли на болотоходе

В результате подъема уровня воды в реке Була в Апастовском районе 14 апреля были отрезаны подъездные пути к деревне Чиреево. В деревне проживает 51 человек.



Начальник ПСЧ-106 ФПС по Татарстану, глава Деушевского сельского поселения и спасатель Казанского ПСО заехали в деревню для осмотра состояния жилых домов на болотоходе «Шерп». Также для медосмотра жителей деревни был привезен медработник Деушевского фельдшерского пункта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что на болотоходе в деревню были завезены продукты питания для жителей деревни.

Постепенно река Була вошла в свое русло. Грунтовая дорога открылась полностью, сейчас в деревню можно проехать на технике повышенной проходимости.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в зону подтопления попали 14 приусадебных участков, четыре моста и дорога.