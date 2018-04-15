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Мэрия Кирова объяснила невозможность замены 88-го автобуса троллейбусным маршрутом безопасностью пассажиров

10:54, 15.04.2018
Мэрия Кирова объяснила невозможность замены 88-го автобуса троллейбусным маршрутом безопасностью пассажиров
Фото: realnoevremya.ru

Житель Кирова обратился в мэрию города с предложением заменить автобусный маршрут №88 троллейбусным. Однако городские власти назвали предложение нецелесообразным.

В официальном ответе, который опубликован в паблике «Кировский транспорт», говорится о безопасности пассажиров, затруднении движения и дополнительных тратах.

Согласно документу, новый троллейбусный маршрут потребует установки и реконструкции контактных линий. На ряде перекрестков установка новых линий снизит пропускную способность.

Также поворачивающие троллейбусы создадут дополнительный риск ДТП из-за больших габаритов.

Таким образом, считают власти Кирова, замена автобусного маршрута троллейбусным нецелесообразна.

Власти Кирова разрешат расплачиваться в общественном транспорте банковскими картами.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Кировская область
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