ОНФ запросил у правительства научно-техническое обоснование строительства МСЗ в Татарстане

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов подчеркнул, что общественники будут добиваться получения научно-технического обоснования использования технологии мусоросжигания, которую будут применять в Татарстане, а также в Московской области, Ставропольском и Краснодарском краях.



«Мы уже направили свои запросы по получению научно-технического обоснования строительства мусоросжигательных заводов в правительство РФ, региональные органы власти, а также в фонд «РТ-Инвест», занимающийся реализацией данного проекта», — сообщили«Реальному времени» в пресс-службе проекта.

По его словам, до сих пор неизвестно эколого-экономическое обоснование создания на территории России мусоросжигательных заводов.

«Мусоросжигательный завод — это шаг вперед. Но завод заводу рознь, с многообразными технологиями и принципами работы и с разным воздействием на атмосферу и здоровье человека. И беспокойство общественности понять можно — инвесторы и создатели так четко и не могут объяснить, в чем выгода от этих заводов и насколько они вредны для населения», — добавил Миронов.

Накануне в Казани прошла первая встреча рабочей группы по вопросу МСЗ с участием активистов.