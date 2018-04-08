Во Франции из-за забастовки на железных дорогах ограничено движение поездов

Работники французского Национального общества железных дорог (SNCF) возобновили серию двухдневных забастовок, которые через каждые 3 дня будут продолжаться до конца июня. Это привело к многочисленным отменам рейсов на внутренних и международных маршрутах.

Сотрудники протестуют против реформы, которая предусматривает открытие железнодорожного сектора для конкуренции, что может привести к закрытию нескольких маршрутов, увольнениям, снижению доходов компании и ее работников, передает ТАСС.

Кроме того, французские власти хотят лишить поступающих на работу в SNCF льготного статуса железнодорожников, который дает высокий уровень зарплат, ранний выход на пенсию и крупные льготы при покупке железнодорожных билетов.

В январе Ростуризм предупреждал о забастовках в Греции. В них участвовали работники общественного транспорта, морских портов и медицинских учреждений.