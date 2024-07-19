Сегодня некоторые районы Татарстана накроют дожди, грозы и туман, воздух прогреется до +29 градусов

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане прогнозируется облачная погода, местами кратковременный дождь, грозы и туман. Максимальная температура воздуха днем — от +24 до +29 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +26 до +28 градусов.

Напомним, что на выходные в Татарстане установится теплая погода до +28 градусов.