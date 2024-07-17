Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 июля
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 17 и 18 июля. Так, в республике местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 23 м/с.
Непогода на территории Татарстана прогнозируется вечером 17 июля, ночью и днем 18 июля. Днем в отдельных районах республики также ожидается град, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу и субботу прогнозируется облачная погода с дождем и грозой. В дневное время температура воздуха прогреется до 28 градусов тепла.
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