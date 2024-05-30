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КС признал право самозанятых быть зарегистрированными кандидатами в депутаты

16:59, 30.05.2024
КС признал право самозанятых быть зарегистрированными кандидатами в депутаты
Фото: Максим Платонов

Конституционный суд России разрешил самозанятым гражданам регистрироваться в качестве кандидатов в депутаты, за исключением случаев ИП. Такое постановление опубликовано на сайте КС.

Поводом для рассмотрения стала жалоба москвички Екатерины Силаевой. В 2022 году она участвовала в выборах муниципальных депутатов в двух округах Москвы — Восточное Измайлово и Гагаринский. В первом случае ей отказали в регистрации, во втором регистрацию отменили через суд. Основанием для отказа назвали недостоверность сведений о роде занятий, что привело к признанию недействительными собранных подписей избирателей.

Суд счел, что оспариваемые нормы не соответствуют Основному закону, так как позволяют отказать в регистрации кандидату, указавшему в документах самозанятость. Также отмечается, что отказ в регистрации самозанятого кандидата, не являющегося ИП, нарушает равенство избирательных прав граждан и создает препятствия для полноценного участия в избирательном процессе.

Теперь законодателю надлежит внести необходимые изменения в правовое регулирование. До этого момента КС запретил отказывать в регистрации самозанятым кандидатам, платящим налог на профессиональный доход, за исключением случаев, когда они одновременно зарегистрированы как ИП.

Дело Силаевой пересмотреть невозможно, но она имеет право на компенсацию.

Рената Валеева
ОбществоВласть

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