В суд Казани под конвоем доставили директора медколледжа — к ее защите подключился бывший полковник СК

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

64-летнюю Зухру Хисамутдинову в наручниках доставили в Советский суд Казани. В ближайшее время начнется заседание по избранию директору Казанского медколледжа меры пресечения по делу о получении взяток, сообщает с места репортер «Реального времени».



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Следком просит суд о заключении заслуженного врача Татарстана в СИЗО до 4 октября. Последние две ночи Хисамутдинова провела в полицейском изоляторе временного содержания. Комментировать свое дело до заседания она отказалась.

К защите руководителя подключился бывший сотрудник Следкома Алексей Парамонов, полковник в отставке. Еще несколько месяцев он работал в составе следственной бригады по делу о расстреле казанской гимназии № 175.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По данным источников «Реального времени», директору колледжа предъявлено обвинение по четырем эпизодам получения взяток. По версии силовиков, преступления совершались группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, деньги передавались в ходе приемной кампании — 2023 за содействие директора в поступлении абитуриентов. За трех выпускников школ было передано по 50 тысяч рублей, за четвертого — 100 тысяч. Общая сумма инкриминируемых взяток в данный момент составляет 250 тысяч рублей.

Вину Зухра Хисамутдинова на допросе не признала.

Ирина Плотникова