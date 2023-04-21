МИД: Россия считает необходимым запуск диалога в ООН по всему спектру ракетной проблематики

Россия считает необходимым запуск на площадке ООН механизма обсуждения всего спектра ракетной проблематики, заявил посол по особым поручениям российского МИД Григорий Машков.



— Как бы ни складывалась ситуация на ракетном поле, необходимо приступить к подготовке запуска на ооновской площадке диалогового механизма для обсуждения всего спектра ракетной проблематики, — приводит его слова «РИА Новости».

Машков заявил, что Россия может пересмотреть позицию относительно ракет средней и большей дальности на западной границе. Дипломат отмечает, что Россия должна помнить в том числе о восточных рубежах страны, поскольку на них тоже могут возникнуть риски конфликтов.



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Маргарита Головатенко