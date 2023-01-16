В конце 2022 года самыми популярными авто среди россиян стали китайские и отечественные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самыми популярными автомобилями у россиян в конце 2022 года стали китайские и отечественные марки. Об этом телеканалу «360» рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин.

Европейские и японские автомобили станут самыми выгодными для покупки в ближайшее время, считает эксперт.

— Ну а дальше там идет наш рынок, в частности произведенная у нас европейская марка Volkswagen, — отметил он.

Напомним, за 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей. Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), топ-10 марок возглавляет Lada, которых продали 8 451 штуку против 15 520 машин год назад. Также стоит отметить, что три позиции занимают китайские бренды.



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Елизавета Пуншева