В России за сутки выявили 5 514 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 514 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 188 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 494 588 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 12 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 717 человек, всего выздоровевших — 20 896 445 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 62 россиян, всего от инфекции скончались 390 964 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко