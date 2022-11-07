Почти половина организаций Татарстана проводят вакцинацию сотрудников

В 42% организаций Татарстана проводят вакцинацию сотрудников от гриппа. Это подтверждает опрос онлайн-сервиса SuperJob.

Кроме того, применяются и другие меры защиты от инфекций. Так, 7% работодателей перевели персонал на удаленку. Еще 7% используют маски и антисептики для рук. Другие способы защиты от гриппа (витамины, выполнение рекомендаций Минздрава) практикуются еще реже. В 25% компаний республики не принимается никаких мер.

При этом, лишь 25% казанцев уверены, что ежегодная вакцинация от гриппа необходима. Против выступает 51%.

Фото: realnoevremya.ru

Эффективнее всего вакцинироваться от гриппа в сентябре — октябре. Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов напомнил, что вакцина имитирует инфекционный процесс. Из-за чего в организме вырабатываются собственные защитные силы.

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Елизавета Пуншева