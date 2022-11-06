За субботу в Казани произошло 94 ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана за субботу, 5 ноября, зарегистрировали 94 сообщения о ДТП. Из них четыре аварии с пострадавшими — наезд на пешехода и три столкновения, сообщает ГИБДД Казани.

За сутки задержано шесть пьяных автомобилистов и двое водителей, не имеющих водительского удостоверения. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили трех граждан.

Фото: ГИБДД Казань

Напомним, вчера на 301-м километре трассы Казань — Оренбург произошло смертельное ДТП — один человек погиб, четверо — получили травмы. По предварительным данным, водитель Lada Kalina выехал на встречного полосу на участке, где запрещен обгон, и столкнулся с Kia Sportage.



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Максим Кокунин