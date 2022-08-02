Александр Груничев: «В республике очистные «Нижнекамскнефтехима» — это единственное сооружение такого рода»

Фото: пресс-служба СИБУРа

Интересная в республике схема

Госкомитет РТ по тарифам в рамках выездной коллегии посетил экологические объекты ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). В первую очередь большой делегации, в которую вошли около 50 человек — представители госкомитета и регулируемых организаций — показали, как устроены и как работают биологические очистные сооружения предприятия, где недавно была завершена масштабная модернизация.

Цель визита, по словам главы ведомства Александра Груничева, — изучить инвестпрограммы ресурсоснабжающих организаций. И узнать, насколько соответствует их физическое состояние тем экономическим заявкам, которые поступают в Комитет на рассмотрение.

Его внимание к «Нижнекамскнефтехиму» неслучайно: у компании девять программ, которые связаны с регулируемыми тарифами по водоотведению и водоснабжению, в том числе и по очистке коммунальных стоков, поступающих от населения города.

— Мы выбрали организации двух городов — Нижнекамска и Набережных Челнов. Нижнекамск, кроме того, что это крупный промышленный город, нефтехимия, еще отличается тем, что здесь в коммунальной сфере теплоснабжения и водоотведения сложилась самая интересная в республике схема. Здесь одновременно работают несколько хозяйствующих субъектов: «Татэнерго», предприятия СИБУРа и «Татнефти». Им принадлежат объекты как водоснабжения и водоотведения, так и объекты теплоснабжения, а также здесь есть еще и городское предприятие «ВК и ЭХ», — перечислил Александр Груничев.

Он также отметил, что после Казани Нижнекамск и Челны — это города, где реализуются инвестпрограммы с наибольшей суммой, причем не только за счет тарифных источников, но и за счет собственных средств предприятий. «А с учетом того, что у коммунальных сетей разные собственники, возникает немало вопросов и проблем с их тарифообразованием. Это не только большие затраты и объем. Есть проблемы в счетчиках, а если смотреть с технической точки зрения, и то, кто и где учитывает эти сферы разделения», — сказал глава ведомства.



80% стоков с промышленной зоны Нижнекамска

Начиная с 2016 года в реконструкцию объектов и модернизацию технологий биологических очистных сооружений «Нижнекамскнефтехима» было вложено 3 млрд рублей, сообщил участникам делегации начальник управления водоканализации и очистки сточных вод «Нижнекамскнефтехима» Сергей Бояркин. Построен объект был вместе с городом в 1966 году. Спустя почти 20 лет очистные реконструировали в первый раз, чтобы нарастить пропускные мощности. Однако с тех пор город и его коммунальные сети, а также промышленные объекты самого «Нижнекамскнефтехима» выросли в несколько раз — нагрузка на БОС создавалась колоссальная. Заметно морально и физически устарело и само оборудование объекта.

Если изначально очистные могли ежесуточно принимать и очищать 56 тыс. кубометров в сутки или почти 20 млн кубометров в год, то сегодня благодаря новым технологиям и расширению технических возможностей эти показатели кратно выросли. Как отметил Бояркин, ежесуточно на очистные поступает 160—170 тыс. кубометров стоков, в которых 80% — с промышленной зоны Нижнекамска. За год их объем достигает 80 млн кубометров. Принимают биологические очистные НКНХ и все городские стоки.

Процесс совершенствования работы очистных сооружений шел в два этапа. В первую очередь в 2016 году здесь реконструировали узел хозяйственно-бытовых стоков. Именно туда поступают коммунальные стоки жилого сектора Нижнекамска, его организаций и предприятий — их доля в общем объеме порядка 20%. В итоге качество очищенных коммунальных вод значительно улучшилось, поскольку новое оборудование способно улавливать даже 5-миллиметровые частицы.

Через год настала очередь второго этапа — модернизации узла механической очистки химзагрязненных стоков. Для этого на площадке очистных построили новые объекты и установили современное оборудование. Также им обеспечили и лабораторию БОС. Вместе с этим нефтехимики провели еще один коллектор протяженностью 15 км — по нему на очистные сооружение поступают все стоки с промышленной площадки, на которой расположены более 60 различных предприятий.



Еще одним из этапов модернизации стал монтаж специальных полностью герметичных установок — биофильтров, которые заселены особыми видами бактерий. Они позволяют нейтрализовать все неприятные запахи, которые присущи любым очистным. Технология такой аэроочистки считается одной из лучших в Европе, а в России она и вовсе не использовалась до 2019 года. Свою роль по очистке воздуха от запаха играют специально построенных 4 преаэратора — своеобразный блокфильтр. Поступая в них, все вещества и летучие углеводороды затем отдуваются на специальные биофильтры. Эффективность их работы показательна — степень очистки, например, по толуолу и другим компонентам достигает 100%.

— Раньше жители Нижнекамска постоянно жаловались на химический запах в городе, который появлялся периодически. И благодаря этому новому блоку теперь легколетучие углеводороды отдуваются и выводятся из процесса очистки стоков. Раньше все это происходило на открытых аэротенках — теплый воздух над ними поднимался и ветер относил его в город. Сейчас с 2019 года поток жалоб на запах с БОС резко снизился в разы, — пояснил специалистам тарифного ведомства Бояркин.

Все показатели, получаемые сотрудниками локальной лаборатории, тщательно контролируются. Особенно показатели тех стоков, которые уже прошли все стадии очистки и стали пригодными для сброса в Каму. Также в онлайн-режиме эти показатели каждые 15 минут передаются в Министерство экологии Татарстана, подчеркнул Сергей Бояркин.

Он отметил, что сейчас готовится еще один инвестпроект по дальнейшей модернизации очистных сооружений нефтехимического гиганта Татарстана.

Цель третьего этапа — узел доочистки сточных вод с мембранными фильтрами, а также узел обеззараживания стоков, который планируется оснастить установками по ультрафиолетовой фильтрации. Уже проведены предпроектные работы и опытно-промышленные испытания.



Уникальная составляющая очистных сооружений нефтехимического гиганта

Подводя итог всему увиденному и услышанному, глава тарифного комитета Александр Груничев отметил, что БОС «Нижнекамскнефтехима» от других аналогичных объектов отличает уникальная составляющая — здесь помимо городских коммунальных стоков принимают и очищают промышленные.

— В республике очистные «Нижнекамскнефтехима» — это, наверное, единственное сооружение такого рода. Это накладывает определенный отпечаток, поэтому проведена большая реконструкция, ликвидированы неприятные запахи, которые раньше попадали в город. Это все правильно, и я надеюсь, что компания СИБУР продолжит ответственную экологическую политику и будет продолжать инвестиции в этом направлении, — сказал Александр Груничев.

Помимо биологических очистных сооружений НКНХ, делегация Госкомитета по тарифам ознакомилась с работой еще пяти объектов: сотрудникам ведомства показали, как устроена Станция очистки воды «Нижнекамскнефтехима». Построенная в 2007 году в том числе и на средства предприятия она стала единственным поставщиком питьевой воды для населения Нижнекамска и его промышленных предприятий. Ежедневно через пять стадий очистки здесь проходит более 60 тысяч кубометров воды из Камы. Сначала — реагентная обработка воды с помощью высокоэффективного коагулянта и флокулянта, затем — ее осветление в специальных отстойниках, после чего вода проходит через фильтры из кварцевого песка, следом — сорбция воды с помощью угольных фильтров и, наконец, питьевая вода проходит стадию обеззараживания хлором.

Стоит отметить, что у станции очистки воды также имеется инвестиционная программа на период 2021—2026 гг. В ее рамках уже проведена реконструкция скорых угольных фильтров и горизонтальных отстойников, что повысило надежность работы оборудования системы водоочистки.



После Нижнекамска сотрудники татарстанского Госкомитета по тарифам отправились в соседние Набережные Челны. После посещения ими «Водоканала» и ряда объектов «Татэнерго» в автограде на заседании Коллегии обсудят реализацию инвестпрограмм в коммунальных сферах.

По данным Госкомитета, в этом году в Татарстане утверждено 45 инвестпрограмм с объемом финансирования 21,3 млрд рублей, где тарифные источники составляют порядка 48%. Заседание пройдет с участием регулируемых организаций, представителей Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, городских властей Набережных Челнов и Нижнекамска.

Ангелина Панченко, фото: пресс-служба СИБУРа