Предпринимательнице вынесли предупреждение за незаконную продажу ламбрекена с логотипом КАМАЗа

Сотрудники блока безопасности ПАО «КАМАЗ» выявили факт продажи предпринимательницей ламбрекена с незаконно нанесенным на него товарным знаком компании.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, компания обратилась в УМВД России по Набережных Челнам. Полиция составила на предпринимательницу протокол о правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. Арбитражный суд назначил ей административное наказание в виде предупреждения.

В прошлом году МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков КАМАЗ — сумма ущерба превышает 1 миллиард.