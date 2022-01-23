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Предпринимательнице вынесли предупреждение за незаконную продажу ламбрекена с логотипом КАМАЗа

11:25, 23.01.2022
Предпринимательнице вынесли предупреждение за незаконную продажу ламбрекена с логотипом КАМАЗа
Фото: kamaz.ru

Сотрудники блока безопасности ПАО «КАМАЗ» выявили факт продажи предпринимательницей ламбрекена с незаконно нанесенным на него товарным знаком компании.

Как сообщает пресс-служба автогиганта, компания обратилась в УМВД России по Набережных Челнам. Полиция составила на предпринимательницу протокол о правонарушении по ст. 14.10 КоАП РФ. Арбитражный суд назначил ей административное наказание в виде предупреждения.

В прошлом году МВД раскрыло аферу с продажей поддельных грузовиков КАМАЗ — сумма ущерба превышает 1 миллиард.

ПромышленностьОПКАвто Татарстан

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