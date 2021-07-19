Импорт легковых автомобилей в Россию вырос до 141,7 тыс. машин — это много или мало?

В России за 5 месяцев 2021 года на 82,8% вырос импорт легковых автомобилей — до 141,7 тыс. машин. Об этом сообщает Автостат.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за это время в РФ было ввезено автомобилей на $3,38 млрд. В мае было импортировано 31,6 тыс. машин на $713,7 млн.

В январе — мае увеличился на 91,7% импорт грузовых автомобилей — до 13,2 тыс. машин общей стоимостью $876,3 млн. Из них 2,8 тыс. грузовиков на 195,1 млн долларов были поставлены в мае.

Фото: Роман Хасаев

Импорт машин в Россию достиг 141,7 тыс. единиц — это:

Примерно в 3,2 раза меньше, чем было произведено машин на АвтоВАЗе в прошлом году — всего было изготовлено 457,4 тыс. автомобилей.

— всего было изготовлено 457,4 тыс. автомобилей. Почти в 10 раз меньше, чем было произведено автозаводами на территории России в прошлом году — 1,4 млн единиц авто и другой колесной техники.

— 1,4 млн единиц авто и другой колесной техники. Почти в 10 раз больше, чем было продано автомобилей в I квартале 2021 года

На 113,4 тыс. больше, чем экспорт легковых автомобилей из России за четыре месяца 2021 года — за этот период из РФ вывезли 28,3 тыс. машин.

— за этот период из РФ вывезли 28,3 тыс. машин. В 6 раз меньше, чем было продано автомобилей с января по июнь 2021 года в России — 870,7 тыс. штук.

Фото: Ринат Назметдинов

В 4 с лишним раза больше, чем было продано на российском рынке автомобилей марки «КАМАЗ» в 2020 году — 32,6 тыс. грузовых автомобилей.

в 2020 году — 32,6 тыс. грузовых автомобилей. Всего в 1,7 раза меньше, чем составлял импорт легковых автомобилей в Россию за весь 2020 год — 243,2 тыс. машин

Алексей Нечаев