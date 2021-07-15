В России за сутки коронавирусом заболели 25 293 человек

За последние сутки в России выявили 25 293 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 882 295 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 15 июля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 21 493 человека, всего выздоровевших — 5 278 976 человек.

За сутки коронавирус унес жизнь 791 россиянина, что является новым рекордом в России за всю историю пандемии. всего от инфекции скончались 146 069 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зарегистрировали 23 827 новых случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко