В Казани продажи подержанных автомобилей выросли на 24% за пять месяцев

Казань заняла шестое место по продажам подержанных автомобилей среди городов России за январь—май текущего года, сообщает «Автостат».



Перепродажи машин за указанный период составили 16,1 тысячи единиц — это на 24,4% больше, чем показатель 2020 года.

Лидером по перепродажам авто стала Москва: в январе—мае в столице перепродали 117,8 тысячи автомобилей. На втором месте — Санкт-Петербург с показателем в 62,9 тысячи автомобилей, в тройке также Новосибирск — 20,5 тысячи автомобилей. Пятерку замыкают Краснодар и Екатеринбург — в этих городах продано 19 тысяч и 15,9 тысячи автомобилей.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани семейная пара, где работают оба супруга, сможет накопить на автомобиль за 11 месяцев 13 дней. В прошлом году этот срок был больше и составлял 11 месяцев и 20 дней, подсчитали для «Реального времени» эксперты «Авито Авто».

Маргарита Головатенко