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В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19

11:19, 24.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 20 182 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 388 695 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 505 человек, всего выздоровевших — 4 915 615 человек. За сутки коронавирус унес жизни 568 россиян, всего от инфекции скончались 131 463 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 17 594 новых заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:40
    пошла принудительная вакцинация - вот рост больных и увеличился
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