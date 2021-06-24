В России впервые с января выявили более 20 тысяч заболевших COVID-19

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 20 182 случая заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 5 388 695 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 24 июня, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 13 505 человек, всего выздоровевших — 4 915 615 человек. За сутки коронавирус унес жизни 568 россиян, всего от инфекции скончались 131 463 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России выявили 17 594 новых заболевших коронавирусом.

Маргарита Головатенко