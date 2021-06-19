За 18 июня в Казани зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими

За 18 июня в Казани зарегистрировано четыре аварии с пострадавшими: два наезда на пешехода, столкновение, столкновение с последующим наездом на пешехода. Еще 107 ДТП — с материальным ущербом. Такие данные представили в Госавтоинспекции Казани.

Инспекторы ГИБДД задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения, и еще шесть — не имеющих водительских прав.

Пять правонарушений пресечено в отношении граждан на электросамокатах и семь правонарушений в отношении граждан на велосипедах.

Также в отделы полиции доставили трех мужчин по подозрению в совершении преступления.

Ранее в Казани задержали семь пьяных водителей



Ольга Плешкова