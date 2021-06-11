В пятницу вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

В Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.04.

Из-за ДТП движение затруднено по улицам Саид-Галеева, Фрунзе, Декабристов, Академика Арбузова, Аграрной, по проспекту Ямашева. Заторы образовались на улицах Космонавтов, Ершова, Аделя Кутуя. Движение встало на Кировской дамбе, возле «Ак Барс Арены».

Пробки образовались на выездах из города: на улицах Вересаева, Ударной, на Горьковском шоссе, на Оренбургском тракте.