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В пятницу вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

17:01, 11.06.2021
В пятницу вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 17.04.

Из-за ДТП движение затруднено по улицам Саид-Галеева, Фрунзе, Декабристов, Академика Арбузова, Аграрной, по проспекту Ямашева. Заторы образовались на улицах Космонавтов, Ершова, Аделя Кутуя. Движение встало на Кировской дамбе, возле «Ак Барс Арены».

Пробки образовались на выездах из города: на улицах Вересаева, Ударной, на Горьковском шоссе, на Оренбургском тракте.

Авто Татарстан
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