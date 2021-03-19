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В Татарстане еще четыре человека умерли от COVID-19

16:01, 19.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане еще четыре человека умерли от COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали две женщины 1935 и 1946 года рождения, двое мужчин 1948 и 1970 года рождения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

За весь период в республике от коронавируса умерли 396 человек.

В Татарстане с начала 2021 года зарегистрировали 5 643 случая COVID-19. В январе выявили 2 762 случая, в феврале — 1 931 случай, в марте — пока 950 случаев. За минувшие сутки в республике выявили 48 новых случаев коронавируса. За весь период в республике зарегистрировали 18 927 случаев COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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