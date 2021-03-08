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В Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса

10:51, 08.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 50 новых случаев коронавируса

В Татарстане за последние сутки выявили 50 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших татарстанцев достигло 18 384.

Вылечились от коронавируса за последние сутки два человека. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 15 028 человек.

Умерли от COVID-19, по последним данным, 364 татарстанца.

В России за последние сутки подтвердились 10 253 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии заразились 4 333 029 россиян.

ОбществоМедицина Татарстан
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