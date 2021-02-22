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В России подтвердились 12 604 случая коронавируса за сутки

11:05, 22.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердились 12 604 случая коронавируса за сутки
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 12 604 случаев заболевания COVID-19. Всего заболевших по стране — 4 177 330 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 22 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 12 943 человек, всего — 3 726 388 человек. За сутки коронавирус унес жизни 337 россиян, всего от инфекции скончались 83 630 человек.

Напомним, вчера в России выявили 12 742 случая заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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