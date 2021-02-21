В Татарстане официально зафиксированы еще 57 случаев COVID-19

Фото: Илья Репин (архив)

За прошедшие сутки в Татарстане официально зарегистрировали еще 57 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 17 600 случаев COVID-19.

По данным республиканского оперштаба, среди 57 новых заражений один завозной случай, остальные — контактные.

Выздоровело за весь период 14 216, в том числе 53 за минувшие сутки.

В Казани зафиксированы 22 случая, в Челнах — 8, в Нурлатском районе — 5.