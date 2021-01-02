В Татарстане выявлено 85 новых случаев коронавируса

2 января 2021 года зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них два — завозных случая, 83 — контактные. Госпитализирован 31 человек, 54 лечатся дома.

Среди заболевших двое несовершеннолетних. Восемь пациентов числятся в категории от 18 до 30 лет. 22 пациентам от 30 до 50 лет, 19 — от 50 до 60 лет. Сразу 27 заболевших в возрасте от 60 до 70. По четыре и три пациента числятся в категориях от 70 до 80 и от 80 до 90 лет соответственно.

В основном, заболевшие выявлены в Казани (34). В Набережных Челнах 11 пациентов. Шестеро заболевших в Нижнекамском районе, четверо — в Зеленодольском. По трое пациентов в Буинском, Верхнеуслонском районах. По двое — в Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Лаишевском, Пестречинском, Чистопольском районах РТ. Единичные случаи зафиксированы в Агрызском, Аксубаевском, Альметьевском, Арском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Камско-Устьинском, Лениногорском, Нурлатском, Тукаевском районах РТ.



Всего в Татарстане зарегистрировано 13 460 случаев COVID-19. За сутки выздоровели 20 человек, всего — 10 758.



Ольга Плешкова